Gleisi diz que projeto de isenção do IR vai à votação na semana que vem

A ministra Gleisi Hoffmann, das Relações Institucionais, afirmou que o projeto de mudança no Imposto de Renda será enviado ao Congresso na semana que vem.

O que aconteceu

A proposta prevê isenção para quem ganha até R$ 5.000. Promessa de campanha do presidente Lula (PT), o governo tenta que o projeto vire uma das marcas do terceiro mandato, apesar da resistência do setor financeiro.

A proposta está nos ajustes finais. Ainda não foi estabelecida a data nem se haverá um evento, mas interlocutores do governo dizem que os detalhes já estão sendo azeitados com representantes do Congresso, para "tentar evitar maiores dores de cabeça".