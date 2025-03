Governo propõe corte de R$ 7,7 bi do Bolsa Família para fechar Orçamento

O governo federal propôs ontem, em ofício enviado ao Congresso Nacional, o corte de R$ 7,7 bilhões no Bolsa Família para fechar o Orçamento de 2025. A equipe econômica, no entanto, nega que o ajuste vá resultar no corte de beneficiários do programa social.

O que aconteceu

Governo prevê corte de R$ 39,6 bilhões no Orçamento 2025. O remanejamento tem o Bolsa Família como o segundo programa mais afetado, com a redução de R$ 7,7 bilhões no valor estimado para o programa. "Qualquer corte, vamos fazer em conformidade com o governo", disse o senador Angelo Coronel (PSD-BA), relator do Orçamento 2025, ao receber a atualização.

Equipe econômica mira combate a fraudes e irregularidades. Em nota, a equipe econômica do governo federal destaca que o ajuste proposto no Bolsa Família considera as medidas de revisão aprovadas pelo Congresso no ano passado. O grupo também descarta a possibilidade de prejuízos aos beneficiários do programa social.