Taxa de juros elevada por muito tempo afasta investidores, diz Bob's

O empresário Ricardo Bomeny, presidente da BFFC (holding que controla a marca Bob's), diz que a taxa de juros elevada por muito tempo no Brasil afasta potenciais investidores para o seu negócio. Ele foi convidado do "UOL Líderes", videocast do UOL Economia que entrevista líderes do mundo empresarial.

A taxa de juros elevada, ou porque precisa segurar a inflação ou porque precisa dar um remédio para economia, é perfeitamente compreensível. Mas quando ela fica elevada por muito tempo, você acaba de alguma forma afastando empresários para investirem. Eles vão fazer a conta: deixar o dinheiro em um rendimento de CDI ou fazer investimento e assumir o risco de entrar em um novo negócio.

Ricardo Bomeny, presidente da BFFC

Dólar alto não impacta tanto a empresa. "O dólar tem um impacto relativamente baixo para a gente, porque hoje nós não importamos nenhuma mercadoria diretamente", afirma. Segundo ele, onde pode afetar um pouco é na importação de alguns equipamentos utilizados nas marcas da holding.