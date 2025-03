Quando e como é possível usar o FGTS para comprar um imóvel? Veja regras

Após financiar um imóvel, o saldo do FGTS fica zerado. Mas, ao continuar empregado pelo regime CLT, o trabalhador volta a ter dinheiro no fundo. O valor acumulado nos 12 meses seguintes ao financiamento pode ser usado para amortizar parte da dívida, adiantando parcelas. Após 24 meses, é possível usar o FGTS para abater parte do saldo devedor.

Para iniciar o processo, providencie a documentação adequada. Isso pode incluir comprovantes de tempo de serviço, documentos pessoais e a documentação do imóvel. É fundamental que o vendedor forneça uma declaração confirmando que o imóvel não está financiado.

Você já tem um imóvel e quer comprar outro usando o FGTS? Essa possibilidade existe, porém com regras mais restritivas, como não ser titular de outro imóvel residencial na mesma região dos locais de habitação e trabalho. É permitido o uso do FGTS para comprar um segundo imóvel somente se possuir menos de 40% de outra propriedade.

Quem pode usar o FGTS

Trabalhadores CLT Domésticos Rurais Temporários Intermitentes Avulsos Safreiros Atletas profissionais

Quem não pode usar o FGTS