Haddad: reunião com Alcolumbre e Motta amanhã define 'IR mínimo' e isenção

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse que após uma reunião marcada para amanhã entre o presidente Luiz Inácio Lula da Silva e os presidentes da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), e do Senado, Davi Alcolumbre (União Brasil-AP), serão anunciadas novidades sobre o IRPF (Imposto de Renda Pessoa Física) a partir de 2026.

A possibilidade de haver um "imposto mínimo" para compensar o aumento da faixa de isenção para quem ganha até R$ 5 mil não está descartada.

O que aconteceu

Ministro afirmou que tese do "imposto mínimo" ainda existe, mas com mudanças pedidas por Lula. Inicialmente, a proposta era para aumentar a cobrança para quem recebe acima de R$ 50 mil. Isso seria uma forma de "compensar" a isenção de pagamento para quem ganha até R$ 5 mil por mês. "É aquilo que foi anunciado, com alterações encomendadas pelo presidente Lula, que foi não mexer nos descontos e considerar o CNPJ também", disse.