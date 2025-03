Landim: Elevar etanol na gasolina é mais um esforço para baixar a inflação

Os aumentos nos preços da energia elétrica (17,68%) e da gasolina (2,97%) aceleraram a inflação no varejo medida pelo IGP-DI )(Índice Geral de Preços - Disponibilidade Interna) em fevereiro, informou a FGV (Fundação Getúlio Vargas).

Eu conversei com duas fontes aqui: uma do setor de açúcar e do álcool e outra do Ministério de Minas e Energia. A fonte do setor de açúcar e do álcool me diz exatamente isso, que o etanol é, historicamente, mais barato que a gasolina. Quando você aumenta o percentual de etanol, você estará reduzindo o preço desse combustível.

Além disso, você reduz a necessidade de importação. Hoje, a Petrobras está subsidiando a gasolina produzida no Brasil, mas ela não produz tudo. Então, você tem uma quantidade de gasolina importada. Você reduzindo a gasolina importada, você também estará reduzindo o preço dos combustíveis. A fonte do ministério também me confirmou.

Então, essa é uma medida do governo de mexer na carestia que está atrapalhando a popularidade do presidente. Raquel Landim, colunista do UOL

Em março, Lula registrou piora e passou a superar a avaliação positiva pela primeira vez neste mandato, segundo pesquisa Ipsos-Ipec. Quase metade (41%) considera o governo ruim ou péssimo, de acordo com dados apurados pelo instituto. Em dezembro, eram 34%. Ótimo ou bom são 27%. Três meses antes eram 34%. A inflação em alta é um dos motivos apontados para a queda na popularidade do presidente.

Sakamoto: 'Filhos de Bolsonaro gostariam de ser 'poste' do pai em 2026'

O deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP) e o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), filhos do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), gostariam de ser o "poste" do pai nas próximas eleições ao Palácio do Planalto, em 2026, analisou o colunista Leonardo Sakamoto no UOL News. Bolsonaro, o pai, é considerado inelegível pelo TSE (Tribunal Superior Eleitoral) até 2030.