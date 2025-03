Lula propõe taxar dividendos acima de R$ 50 mil para bancar isenção do IR

Houve cuidado para preparar a apresentação da proposta. O governo se reuniu com o secretário de Comunicação, Sidônio Palmeira. Ele foi o marqueteiro de Lula na última campanha, em 2022.

O cuidado é necessário porque o último anúncio sobre o IR terminou em fiasco. O governo inseriu a isenção, que significa arrecadar menos, no meio de um pacote de corte de gastos.

O dólar disparou e passou dos R$ 6. Outras consequências foram a Bolsa cair e os juros aumentarem. O motivo era o risco de endividamento do governo por causa da perda de arrecadação comprometer o corte de gastos.

Diante da repercussão, a medida foi adiada. Lula encomendou novos estudos e reapresentou a proposta hoje.

Livrar do imposto quem ganha até R$ 5.000 é promessa de campanha. O líder do PT na Câmara, Lindbergh Farias (PT-RJ) disse que o projeto é uma das três prioridades da bancada no ano.

Lula chamou os presidentes do Senado e da Câmara para a cerimônia de hoje. Também foram chamados líderes dos partidos. Os convites pretendem angariar apoio para a aprovação no Congresso sem grandes mudanças. Mas taxar os ricos não tem apoio parlamentar. A oposição e parte do centrão já se pronunciaram contra.