Taxação de alta renda levanta debate sobre imposto para empresas

A proposta do governo de criar um imposto mínimo para a alta renda deve encontrar forte resistência no Congresso e levanta o debate sobre o imposto de renda pago pelas empresas, dizem economistas ouvidos pelo UOL.

Entenda

Isenção para quem tem renda mais baixa é reparação histórica. Para Gilberto Braga, professor de Pós-Graduação em Finanças do Ibmec, a proposta do governo não é uma reforma aprofundada do imposto sobre a renda, mas sim de uma medida pontual que faz uma reparação histórica para as camadas de renda mais baixa.