Fed diz que 'insegurança aumentou' com governo Trump

"Indicadores recentes sugerem que a atividade econômica continuou a se expandir em um ritmo sólido", diz o comunicado do Fomc. "A taxa de desemprego se estabilizou em um nível baixo nos últimos meses, e as condições do mercado de trabalho permanecem sólidas. A inflação continua um pouco elevada."

No comunicado, o comitê diz que "estaria preparado para ajustar a postura da política monetária conforme apropriado se surgirem riscos que possam impedir a obtenção das metas do Fomc". "As avaliações do Comitê levarão em conta uma ampla gama de informações, incluindo leituras sobre as condições do mercado de trabalho, pressões inflacionárias e expectativas de inflação, e desenvolvimentos financeiros e internacionais".

O banco ainda deixou a porta aberta para novos ajustes nas taxas. "O Fed adotou uma postura cautelosa diante das incertezas econômicas geradas pelas políticas do governo de Donald Trump (presidente dos EUA), como tarifas comerciais e alterações no gasto público", diz José Cassiolato, sócio da RGW Investimentos. "Ele evita ajustes imediatos e deixa a porta aberta para eventuais cortes dependentes do cenário econômico para 2025."

No que diz respeito à inflação, os membros do comitê revisaram suas projeções para cima. "Essa sinalização reforça a dificuldade do Fed em trazer a inflação de volta à meta de 2%, o que pode limitar o espaço para cortes de juros ao longo do ano", analisou Daniela Lopes, planejadora financeira e assessora de investimento da Ébano Investimentos. "A dúvida quanto às políticas comerciais do governo americano e seus impactos sobre a atividade econômica devem contribuir para que o Fed mantenha essa postura cautelosa nos próximos meses", completou Claudia Rodrigues, economista do C6 Bank.

Por que os juros dos EUA importam?

Se confirmando uma diminuição no ritmo do crescimento da economia americana, as taxas no Brasil podem cair também. "Se isso acontecer e houver uma consequente queda na taxa de juros americana nas próximas reuniões deste ano, abre-se espaço para que o ritmo de aperto monetário no Brasil chegue ao fim este ano", disse Tiago Feitosa, fundador da T2 educação financeira.