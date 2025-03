Trabalho de Haddad é visto como negativo por 58% do mercado, diz pesquisa

A avaliação do ministro da Fazenda, Fernando Haddad (PT), despencou na visão de economistas e analistas financeiros do mercado. O número caiu de aprovação de 41% em dezembro do ano passado para 10% no resultado divulgado hoje da pesquisa Genial/Quaest, enquanto a desaprovação saltou de 24% para 58%.

O que aconteceu

Avaliação negativa de Haddad subiu para 58%. A pesquisa anterior, feita em dezembro, apontava rejeição de 24%, diferença de 34 pontos percentuais. O número é o maior desde março de 2023, quando a Genial/Quaest iniciou a rodada de avaliações após dois meses do início do governo Lula.

Queda acentuada entre os que consideram o trabalho do ministro positivo. Segundo a pesquisa, 10% dos entrevistados avaliaram positivamente a atuação à frente da Fazenda —mesmo percentual de março de 2023. Em dezembro passado, eram 41% que tinham essa opinião, diferença de 31 p.p. A queda é ainda maior se comparada a julho de 2023, quando a aprovação do ministro da Fazenda chegou a 65%. Finalmente, 32% dos entrevistados avaliam o trabalho como regular, contra 35% na última pesquisa.