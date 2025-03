Terapeuta transformou grupo para mulheres em negócio com lives na pandemia

No "Divã de CNPJ" desta semana, a terapeuta Ana Lisboa contou a Facundo Guerra como conseguiu transformar lives caseiras durante a pandemia em um negócio que ajuda mulheres a empreender por conta própria. Ela é fundadora da Feminino Moderno, que se define como uma comunidade de autoconhecimento e terapia sistêmica.

"Fechou universidade, fechou tudo, eu abri uma live", conta a empreendedora no videocast do Canal UOL. Antes da pandemia, Ana trabalhava formando advogados para trabalhar com resolução de conflitos, especialmente com abordagens para além da judicialização, como estratégias de constelação familiar, entre outras.

Sem as salas de aula e muito próxima da formação de profissionais, ela viu que tudo o que oferecia para as universidades preparando aulas e como professora poderia ser feito em um negócio próprio e digital. As primeiras turmas ainda eram de mulheres advogadas, grande parte do seu público que acompanhava as lives que ela colocou no seu cotidiano do isolamento.