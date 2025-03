'Loveless Story': Luana Piovani narra série de Universa sobre feminicídio

Para conscientizar sobre a realidade do feminicídio e ajudar mulheres a reconhecer sinais de relacionamentos abusivos, UOL Universa e o Instituto Glória (ONG que combate a violência contra mulheres) lançaram hoje a audiossérie "Loveless Story", com produção da agência de comunicação Artplan.

Com narração de Luana Piovani, atriz e ativista pelos direitos das mulheres e crianças, história acompanha a relação do casal fictício Eduardo e Julia, do início ao final trágico.

"Desde seu lançamento, em 2018, Universa se dedica à cobertura dos direitos das mulheres, com reportagens e iniciativas como o Manual Universa para Jornalistas: Boas Práticas na Cobertura da Violência Contra a Mulher", diz Paulo Samia, CEO do UOL. "Desta vez, com 'Loveless Story', contamos ainda com Luana Piovani, referência no assunto e uma voz que chama atenção para as causas das mulheres."