Estoque baixo e consumo internacional aquecido disparam preço do milho

Demanda em alta. De acordo com nota da equipe de especialistas do Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada (Cepea), da Universidade de São Paulo (USP), a demanda pelo cereal está forte, mas a logística e a prioridade à soja limitam a oferta. A entidade aponta que a quantidade disponível do grão é inferior às 2,1 milhões de toneladas apontadas em fevereiro deste ano e está bem abaixo dos 7,2 milhões de toneladas da safra anterior (2023/2024).

Esse cenário mantém os preços em alta na maior parte das regiões acompanhadas pelo Cepea. "Na praça de Campinas (SP), o Indicador ESALQ/BM&FBovespa se aproxima de R$ 90/saca de 60 kg, patamar nominal verificado pela última vez em abril de 2022", destaca a entidade.

No mercado nacional, a procura pelo produto segue ativa, mas vem esbarrando "nos maiores valores pedidos por vendedores e nas dificuldades logísticas. "Além disso, produtores continuam priorizando os embarques de soja e os trabalhos de campo, como a colheita da safra verão - que ainda é pontual, resultando em poucos lotes sendo disponibilizados no spot [nacional] - e a semeadura da segunda temporada", informa o Cepea.

Expectativa de demanda maior para soja

Soja brasileira é base para produtos como óleo de cozinha e ração animal. O principal produto de exportação do país tem tido variações importantes na cadeia produtiva, o que pode levar a uma valorização do produto no mercado internacional.

Estoques do produto devem ficar menores neste ano. Segundo a Associação dos Produtores de Soja e Milho de Mato Grosso (Aprosoja-MT), isso deve ocorrer mesmo com aumento da Safra provocado pelas boas chuvas na América Latina, houve uma quebra de produção em estados como Mato Grosso do Sul e Rio Grande do Sul e na vizinha Argentina. "Também já temos um anúncio que os Estados Unidos deve ampliar a área de milho reduzindo a área de soja. Tudo isso favorece para que os preços subam", afirma Lucas Costa Beber, produtor e presidente da Aprosoja-MT.