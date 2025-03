5àsec aposta em armários digitais para atrair público jovem e sem tempo

Depois dos armários digitais "lockers", a 5àsec lançou no ano passado o "dropbox", mirando no público mais jovem, conectado e sem muito tempo. Para utilizar o dropbox, é preciso preencher o canhoto, retirar uma embalagem, escanear o QR Code e depositar nos locais indicados as roupas que serão lavadas pela empresa.

Fábio Roth, presidente da 5àsec, diz que os dropbox, posicionados sempre em locais de fácil acesso, como mercados, academias e condomínios, é uma "evolução do locker". Ele foi convidado do "UOL Líderes", videocast do UOL Economia que entrevista líderes do mundo empresarial.