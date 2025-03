Fundador da Sterna Café começou a empreender com franquias: 'Errei muito'

Fundador da rede de cafeterias Sterna Café, Deiverson Migliatti começou no empreendedorismo trazendo para o Brasil franquias de negócios de sucesso no exterior. No Divã de CNPJ, ele diz que essa experiência o ensinou a empreender.



Eu não sabia o que era um CNPJ, um boleto do simples nacional, a franquia ia me dar um suporte. Deiverson Migliatti



O empreendedor acertou a fórmula em dois modelos, o Subway e a KFC. "Eu comecei a ficar muito corajoso", contou. "Eu falei 'acho que é o mesmo modelo para tudo', e foi quando eu comecei a me prejudicar, abrindo algumas franquias que não davam certo".



Deiverson chegou a ter 30 lojas de franquias diferentes, mas eram negócios com produtos que ele não tinha afinidade. Grelhados, frutos do mar, bijuteria. "Eu cometi muitos erros", desabafou o empresário.



Parte do problema nesse processo de diversificar os negócios estava na falta de conhecimento sobre aquelas franquias e pouca pesquisa sobre o negócio. "Eu entendi que o problema também estava comigo", continuou.



Dono de uma franquia de cafeterias com 64 operações espalhadas pelo Brasil, Migliatti precisou de uma demissão para dar o pontapé que o levaria ao empreendedorismo: "Eles tomaram a decisão por mim".



Insatisfeito com a estagnação de carreira trabalhando em uma grande varejista, ele tirou um sonho de criança da gaveta. "Eu vendi meu carro e consegui dar a volta ao mundo, de uma maneira mais simples".



No Brasil e cheio de novas referências de negócio, ele investiu nas suas primeiras ideias de empreendimento: franquias de sucesso que não existiam no país e que ele conheceu durante a volta ao mundo.

Loja própria é prova de conceito para franquia, diz fundador da Sterna Café

