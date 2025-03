Da gôndola ao Lolla, Mike's quer facilitar entendimento sobre bebidas 'RTD'

Imagem: Getty Images

Histórico: digital ultrapassa TV aberta no Cenp-Meios

Os investimentos em publicidade no Brasil chegaram a R$ 26,3 bilhões em 2024, segundo o estudo Cenp-Meios. Os números são históricos: pela primeira vez, os desembolsos em internet superaram os realizados em TV aberta. Segundo o levantamento, o digital agora está na liderança, com 39,8% do total. A TV aberta está na 2ª posição, com 36,5%. Em terceiro lugar, aparece a mídia exterior, com 11,8%.

Imagem: Divulgação/ Cannes Lions

Cannes: Brasil será 'país criativo do ano'

A organização do Cannes Lions anunciou a criação de mais um prêmio: o Creative Country of the Year, que reconhecerá o 'compromisso excepcional e longevo de determinado país com a criatividade'. O Brasil será o primeiro país a ser homenageado. O publicitário Washington Olivetto, morto ano passado, também será homenageado na edição deste ano do evento, que acontece entre os dias 16 e 20 de junho.

De lá pra cá

Imagem: Divulgação

Sanduíche

Ilca Sierra é a nova CMO do McDonald's Brasil, cargo vago desde a saída de Sérgio Eleutério, em novembro do ano passado, do posto. Ilca tem uma longa trajetória no varejo, com passagens por empresas como Magazine Luiza (onde esteve por quase 10 anos) e Via (atual Grupo Casas Bahia). Ilca era, desde setembro de 2023, CMO da Samsung para América Latina.