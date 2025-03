Fundador da Sterna Café: Loja própria é prova de conceito para franquia

No Brasil e cheio de novas referências de negócio, ele investiu nas suas primeiras ideias de empreendimento: franquias de sucesso que não existiam no país e que ele conheceu durante a volta ao mundo.

Divã de CNPJ no UOL:



Novos episódios do videocast sobre empreendedorismo apresentado por Facundo Guerra ficam disponíveis toda quinta no Canal UOL na TV, no Youtube e nas plataformas de áudio. Assista ao programa completo com Deiverson Migliatti.