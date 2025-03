Grupo Comporte oferece maior desconto e vence leilão de três linhas da CPTM

O grupo Comporte venceu hoje o leilão das linhas 11-Coral, 12-Safira e 13-Jade da CPTM (Companhia Paulista de Trens Metropolitanos), oferecendo o maior desconto da parcela paga ao governo do estado pela concessão, que vai durar 25 anos. Empresa também vai administrar o Expresso Aeroporto, que liga a estação da Luz ao Aeroporto de Guarulhos (SP). O pregão aconteceu na B3, a Bolsa de Valores de São Paulo.

O que aconteceu

Empresa ofereceu maior desconto sobre as contraprestações que o estado deve pagar: 2,57%. Proposta da CCR foi de 1,45%. Diferença de propostas foi maior que 20%, por isso não houve abertura para lances. O investimento previsto do contrato é de R$ 14,3 bilhões. "Esse desconto significa aproximadamente R$ 1 bilhão ao longo do contrato", disse o governador Tarcísio de Freitas (Republicanos).

Grupo CCR S/A e Comporte Participações S/A foram as únicas duas empresas que apresentaram propostas. CCR já opera linhas 4-Amarela e 5-Lilás do Metrô, e linhas 9-Esmeralda e 8-Diamante da CPTM. Comporte é parte do Consórcio C2 Mobilidade Sobre Trilhos, que venceu o leilão do TIC (Trem Intercidades) Eixo Norte, que vai ligar a capital a Campinas (SP).