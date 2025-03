Natura aposta em diversidade e investe no mercado de beleza negra

Ações patinaram

As ações da Natura caíram neste ano. A queda aconteceu após a empresa apresentar um prejuízo de R$ 438,5 milhões no último trimestre de 2024. As perdas foram bem menores que no mesmo período do ano anterior, quando o indicador ficou em R$ 2,6 bilhões. Ou seja, houve redução de 83,5% no resultado negativo. Mesmo assim, a empresa anunciou a recompra de ações.

Gastos com a Avon Internacional pesaram. A empresa passa por um processo de recuperação judicial nos Estados Unidos. Mas, segundo Leão, as empresas no Brasil e na América Latina seguem "muito bem". "No último trimestre, a receita líquida consolidada foi de R$ 7,747 bilhões, um aumento de 16.1% em relação ao mesmo período do ano anterior. E esse desempenho foi puxado por um forte crescimento no Brasil."