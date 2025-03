Salário médio dos brasileiros aumenta e atinge maior valor da história

A alta do rendimento no trimestre está relacionada à redução do contingente de trabalhadores informais em certos segmentos das atividades econômicas, crescendo, portanto, a proporção de ocupações formais com maiores rendimentos.

Adriana Beringuy, coordenadora do IBGE

Massa salarial também atinge nível recorde, mostra Pnad. Apesar da redução do número de ocupados no Brasil, a massa de rendimento real habitual alcançou R$ 342 bilhões, novo recorde da série histórica. O valor representa estabilidade no trimestre e crescimento de 6,2% (mais R$ 20 bilhões) em um ano.

Setores

Indústria impulsiona o aumento salarial no Brasil. A remuneração média paga aos trabalhadores do setor cresceu 2,8% (R$ 89) ante o período encerrado em novembro. Na sequência, aparecem administração pública, defesa, seguridade social, educação, saúde humana e serviços sociais (3,1%, ou mais R$ 139) e serviços domésticos (2,3%, ou mais R$ 29).

Comparação anual tem a construção como destaque. O salário médio recebido no segmento era, em fevereiro, 5,4% (mais R$ 135) maior em relação ao mesmo mês do ano passado. Outro avanço partiu dos serviços domésticos, com alta de 3,1% (mais R$ 39). As demais atividades não apresentaram variação significativa.