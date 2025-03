Haddad: 'Brasil tem posição privilegiada para resistir à guerra comercial'

Ministro destaca negociações com China e Estados Unidos. Haddad disse não ver "nenhuma chance" de escolher um lado entre os principais parceiros comerciais do Brasil. Durante a entrevista, ele ressaltou o "excelente relacionamento bilateral" com os asiáticos e a "parceria histórica" com os EUA.

Lula "trabalhou duro" por acordo entre Mercosul e UE, diz Haddad. Ao mencionar o olhar do governo para novos mercados, o ministro da fazenda citou as expectativas em torno do acordo de livre-comércio entre europeus e sul-americanos, assinado em dezembro após mais de 20 anos de negociação.

Eu realmente acredito que chegou a hora, porque acredito que a Europa percebe que também não tem outro caminho. [...] Não se trata de se afastar da China e nem dos Estados Unidos, mas temos que aperfeiçoar novas parceiras.

Fernando Haddad, ministro da Fazenda

Guerra com a Faria Lima

Haddad vê mercado financeiro "chateado" com sucesso do governo. O ministro da Fazenda afirmou ao Financial Times que a situação foi originada em apostas contrárias de alguns gestores após a vitória do presidente Lula. "Perderam dinheiro", ressaltou ele.

Elevado déficit fiscal é um dos pontos mais criticados. Segundo Haddad, a equipe econômica mantém a preocupação com o controle das contas públicas, mas se esquivou ao ser questionado se a situação estava sob controle. "O ministro da Fazenda é como um piloto no cockpit de um carro de Fórmula 1 no meio de uma corrida. Você não liga para ele e pergunta se tudo está sob controle", rebateu.