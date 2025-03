Calendário do Pé-de-Meia: 1ª parcela começa a ser paga hoje; veja datas

A primeira parcela do programa Pé-de-Meia para estudantes do ensino médio regular começa a ser paga hoje. O pagamento inicial, no valor de R$ 200, corresponde à confirmação da matrícula.

Ao longo do ano, os participantes do programa poderão receber diferentes valores, desde que cumpram os critérios estabelecidos: R$ 200 referentes à matrícula no início do ano letivo; R$ 1.800 distribuídos em nove parcelas mensais, condicionadas à frequência escolar; R$ 1.000 adicionais para aqueles que concluírem o ano letivo com aprovação; R$ 200 destinados aos estudantes do último ano que realizarem o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem).

Calendário de pagamento da 1ª parcela