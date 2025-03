Dólar opera em leve queda com mercado à espera por tarifas de Trump

Trump diz que tarifas atingirão "todos os países". Em declaração ontem, o presidente dos EUA garantiu que as medidas não serão limitadas a um grupo de parceiros. A declaração afasta a ideia de que as taxas de importação seriam direcionadas.

No Brasil, mercado repercute expectativas. A edição do Boletim Focus divulgada hoje aponta para a manutenção das projeções de inflação para 2025, 2026, 2027 e 2028. O cenário é observado como positivo para o fim do ciclo de alta da taxa Selic.