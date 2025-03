Haddad defende tributação dos super-ricos durante evento em Paris

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, defendeu nesta segunda-feira (31), na França, a tributação dos super-ricos, como foi aprovada na declaração final da Cúpula do G20 no Rio de Janeiro, no ano passado. Segundo ele, trata-se de "um imperativo moral diante do avanço das oligarquias dentro das democracias".

O que aconteceu

Haddad participou de uma conferência na universidade Sciences Po, em Paris. O encontro faz uma avaliação dos dez anos do Acordo de Paris. Segundo o ministro, França e o Brasil "mostraram o caminho da coordenação Norte-Sul que pode ajudar o sistema internacional a sair do impasse" quando trabalharam para a aprovação da menção à tributação dos super-ricos na carta final do G-20.

O Brasil precisou reorientar suas políticas ambientais. Segundo Haddad, esse passo só foi alcançado pela retomada do protagonismo ambiental internacional do Brasil, processo iniciado com a implantação do Plano de Transformação Ecológica do governo brasileiro, em 2023, que credenciou o país a voltar a participar do debate global sobre as mudanças climáticas.