Produção de café no Brasil vai diminuir em 2025, diz Embrapa

O Nordeste produzirá 5,5% da safra do grão neste ano. Serão 3,41 milhões de sacas cultivadas em uma área de 101,24 mil hectares (queda de 1%), com 33,7 sacas por hectare. Isso representa uma alta de 11,4% na produtividade em relação ao ano anterior, de 30,3 sacas/ha.

Na terceira posição figura a Região Norte, com safra estimada em 2,24 milhões de sacas. O resultado equivale a 4,4% da produção nacional, cultivada em uma área de 41,44 mil hectares, o que representa um acréscimo de 2,8%. Já a produtividade será 3,6% maior que a anterior, com 54,3 sacas/ha ante 52,4 sacas/ha.

A Região Sul será responsável por 1,4% da produção nacional, taxa exatamente igual ao que foi efetivamente colhido em 2024. A área de cultivo se manteve em 25,28 mil hectares, com média de 26,7 sacas/ha.

No Centro-Oeste, o volume físico será de 463,1 mil sacas de 60kg (menos de 1% da safra nacional), numa área de 17,39 mil hectares. Se confirmado, o desempenho representará um decréscimo de 11,6% em relação a 2024, de 524 mil sacas, enquanto a produtividade terá redução de 10,7%.

Condições climáticas impactam o cultivo de café. No início do ano, a Companhia Nacional de Abastecimento (Conab) informou que a seca e as altas temperaturas nas fases de floração afetaram a produtividade do grão. Os estados de Minas Gerais, Espírito Santo e São Paulo são os principais fornecedores, respectivamente.