Agrishow vai ampliar espaço para mulheres e espera faturamento de R$ 15 bi

A estimativa da Abimaq é que a comercialização de máquinas agrícolas para 2025 suba 8,2% com relação a 2024.

Crédito escasso. Marchesan lembra, porém, que os recursos devem sair principalmente do bolso do agricultor, impactado pela alta dos juros e a falta de recursos fora do Plano Safra, já esgotado. "São quatro 'cs': clima, campo, crédito e commodities. A questão do clima se regularizou neste ano, e o agricultor está colhendo uma boa safra, com altíssima produtividade. A questão do crédito está realmente escassa. Tem que equalizar isso", diz o presidente da feira.

Heliponto fora da feira

A partir deste ano, não haverá mais pousos de helicóptero e aeronaves dentro do espaço da Agrishow. O anúncio ocorre após a morte de um trabalhador terceirizado na edição anterior causada por um helicóptero particular.

Aeródromo será disponibilizado. A venda de aeronaves será feita apenas por representação ou com modelos menores, que possam chegar por terra ao local. Executivos serão direcionados para um aeródromo na Usina Santa Lídia, a 7 quilômetros do local.

Transfer para a feira. Os organizadores dizem que o espaço conta com mais estrutura de abastecimento e manejo e que um transfer será fornecido para o deslocamento da pista até a feira, tal qual ocorre hoje com os estacionamentos oficiais localizados fora da área de evento.