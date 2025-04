Anitta é notificada pelo BC por declarar bens no exterior fora do prazo

O BC (Banco Central) notificou a cantora Anitta por fornecer informações sobre bens e valores que possuía no exterior fora do prazo regulamentar.

O que aconteceu

Notificação foi publicada no nome de batismo da cantora. O documento publicado no último dia 21 de março destaca que Larissa de Macedo Machado declarou com atraso os bens que possui no exterior. A data-base para a prestação de contas seria dia 31 de dezembro de 2020.

Multas por declarações incorretas alcançam até R$ 250 mil. Conforme ao artigo 60 da Circular nº 3.857, de 14 de novembro de 2017, a penalidade mais severa envolve a prestação de informação falsa em registro ou declaração. Para o ato de não efetuar registro, não apresentar declaração ou não apresentar documentação comprobatória das informações fornecidas, a multa máxima é de R$ 125 mil.