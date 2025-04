Por que uma cidade segue sem médico, apesar de oferecer R$ 2,5 milhões/ano?

Uma cidade remota no interior da Austrália pagará um salário de até 680 mil dólares australianos (R$ 2,44 milhões, em cotação de hoje) por ano, aluguel gratuito e um carro para o novo médico que decidir fixar residência por lá e atender sua população.

Julia Creek, com cerca de apenas 500 habitantes, está prestes a perder seu único médico e, por isso, as autoridades decidiram pagar o dobro do que um médico de família ganharia na capital do estado de Queensland, Brisbane.

O que aconteceu

A prefeitura e o governo estadual têm dificuldades de conseguir serviços médicos para a população há anos. Depois de 15 anos sem um médico residente na cidade, esta vaga havia sido finalmente preenchida em 2022 pelo médico Adam Louws, que topou se mudar para o Outback - o interior rural do país - com a mulher e quatro filhos depois que a cidade anunciou que pagaria 500 mil dólares australianos anuais para quem preenchesse a vaga.