IRPF 2025: veja passo a passo para declarar saque-aniversário do FGTS

Os trabalhadores que optaram pelo saque-aniversário do FGTS em 2024 precisam incluir esse valor na declaração do Imposto de Renda de 2025. Embora o montante sacado seja isento de tributação, é necessário informá-lo à Receita Federal para evitar inconsistências e justificar eventuais variações patrimoniais.

O saque-aniversário permite que os trabalhadores retirem anualmente uma porcentagem do saldo do FGTS, que varia de 5% a 50%, acrescida de uma parcela fixa. Essa modalidade de saque não interfere no Imposto de Renda devido, mas deve constar na declaração.

Como informar o saque-aniversário no IRPF 2025?