Ministério Público abre investigação sobre compra do banco Master pelo BRB

O MPDFT (Ministério Público do Distrito Federal e Territórios) abriu hoje um inquérito civil para investigar a compra de ações do banco Master pelo BRB, banco público do governo do Distrito Federal.

O que aconteceu

Órgão abriu investigação de ofício, isto é, sem ser provocado por ninguém. MPDFT divulgou abertura de investigação nesta tarde. Venda de 49% das ações do banco privado ao banco público do DF por R$ 2 bilhões foi comunicada ao mercado na semana passada, mas ainda depende de aprovação do Banco Central.

Ministério Público não explica ainda quais crimes serão investigados. Operação causou grande repercussão nos últimos dias e, como mostrou a colunista Natália Portinari, do UOL, a venda passou por presidentes de PP e União Brasil, partidos aliados do governador do DF, Ibaneis Rocha. Banco público adquiriu quase metade das ações do banco privado em meio a dificuldade do Master de encontrar algum comprador no mercado.