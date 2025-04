Com preço em alta e oferta apertada, café não tem prazo para estabilizar

Outro agravante foi o câmbio desfavorável (com o dólar acima de R$ 5,70), que encareceu os custos internos com insumos importados.

Em 2025, a safra sofreu uma redução estimada em mais de 4%, enquanto as exportações bateram recordes, limitando a disponibilidade interna.

Consumo em alta

Dados do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (ComexStat) mostram que em janeiro o Brasil teve o maior volume de café torrado, extratos, essências e concentrados da bebido exportados desde 2011, início da série histórica disponível. Foram US$ 126 mihões (equivalente a cerca de R$ 741,5 milhões) ou uma variação de 87,8% em relação ao mesmo período do ano anterior.

A saca de café arábica chegou a R$ 2.300,00 no final do ano passado. Segundo, Daniel Mariga, assessor e líder de equipe das unidades de São Paulo e do ABC da Twitch Invest, empresa credenciada a XP Investimentos, é o maior valor da commodity em 28 anos..

"A falta do café em produto nacional e o aumento das exportações fizeram com que o preço do café moído chegasse a R$ 48,90 em dezembro de 2024. Um aumento de quase 40% em relação a janeiro de 2023", aponta Mariga.