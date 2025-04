Dólar abre o dia em leve queda, com mercado à espera por tarifas de Trump

O dólar opera em leve queda hoje ante o real, com os investidores apreensivos com anúncio do "tarifaço" prometido pelos Estados Unidos. Às 9h17, a moeda norte-americana recuava 0,15% e era negociada por R$ 5,676.

O que aconteceu

Dólar comercial apresenta leve queda. O movimento acompanha os últimos fechamentos da moeda norte-americana ante o real. "O pregão desta quarta-feira deve ser marcado por cautela e volatilidade", prevê Sidney Lima, analista da Ouro Preto Investimentos.

Moeda caiu nas últimas duas sessões. Após fechar o mês de março em queda de 3,56%, o dólar manteve a trajetória negativa no primeiro pregão de abril. Com a variação negativa de 0,39%, a divisa fechou o dia abaixo de R$ 5,70.