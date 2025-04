Família Voigt: quem são as irmãs bilionárias mais jovens do país?

De acordo com o ranking, a fortuna de Lívia aumentou em relação ao valor de 2024. À época, a jovem tinha US$ 1,1 bilhão.

Atualmente, estuda psicologia na faculdade. Após ser nomeada a bilionária mais jovem de todo o mundo em 2024, Lívia compartilhou uma mensagem em suas redes sociais afirmando que havia recebido "ataques" e, por isso, se manteria offline. Desde então, a jovem não retornou ao seu perfil.

Em 2025, Lívia perdeu o título de bilionário mais jovem do mundo para o alemão Johannes von Baumbach, 19. O herdeiro da empresa farmacêutica Boehringer Ingelheim tem uma fortuna avaliada em US$ 5,4 bilhões (mais de R$ 30,8 bilhões), segundo a Forbes. Conheça quem são os jovens mais ricos do mundo elencados pela revista.

Dora Voigt de Assis

Aos 27 anos, Dora também figura na lista da Forbes. Irmã de Lívia, ela aparece na 14ª posição do ranking de bilionários mais jovens do mundo.

Assim como Lívia, a fortuna de Dora é oriunda da empresa do avô, onde ela não exerce função. O patrimônio da brasileira também corresponde a 3,1% das ações da WEG, ou seja, mais de R$ 6 bilhões. Em relação a 2024, Dora teve o mesmo aumento que Lívia: de US$ 1,1 bilhão para US$ 1,2 bilhão.