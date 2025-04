EUA: ordem executiva não explica tarifa ao Brasil, mas cita país duas vezes

A ordem executiva do governo americano publicada no começo da noite de hoje com o tarifaço anunciado pelo presidente Donald Trump não traz detalhes sobre quais produtos serão taxados e como vai funcionar a "tarifa média" cobrada aos países, entre eles o Brasil, taxado em 10%. O país, no entanto, é citado duas vezes no documento.

O que aconteceu

Trump fez anúncio das tarifas recíprocas na tarde de hoje em Washington. Em uma tabela, governo americano apresentou uma suposta média da taxa de importação cobrada por 50 países do mundo aos produtos americanos, e listou o quanto passará a ser cobrado de cada um deles pelos EUA. O Brasil aparece com média de 10%, e será taxado em 10%, ainda que o cálculo seja duvidoso, como especialistas analisaram ao UOL.

Cerca de 40 minutos depois do fim do discurso, ordem executiva foi publicada no site da Casa Branca. Documento, que poderia esclarecer várias dúvidas, não traz detalhes sobre como a taxação será feita, nem como fica situação do aço e alumínio, por exemplo, que foram taxados em 25% desde 12 de março, e que poderiam, em teoria, ter alíquotas alteradas.