Comércio e indústria dizem que 'tarifaço' de Trump pode beneficiar o Brasil

Indústria se mostrou preocupada e defende negociação do Brasil com governo americano. Nota da CNI (Confederação Nacional da Indústria) assinada pelo presidente, Ricardo Alban, informou que uma missão de empresários do setor visitará os Estados Unidos na primeira quinzena de maio. O objetivo é estreitar laços e buscar soluções de interesse comum. "No entanto, precisamos fazer uma análise completa do ato. É preciso insistir e intensificar o diálogo para encontrar saídas que reduzam os eventuais impactos das medidas", acrescentou.

CNI observa que os Estados Unidos não são só o principal destino das exportações da indústria de transformação —especialmente de produtos de maior densidade tecnológica, como também lideram o comércio de serviços e os investimentos. A cada R$ 1 bilhão exportado para os EUA, são criados 24,3 mil empregos, R$ 531,8 milhões em massa salarial e R$ 3,6 bilhões em produção.

Associação das empresas que realizam comércio exterior recebeu com alívio o anúncio de que o Brasil ficou no piso das tarifas recíprocas. "A taxa veio menor do que a gente imaginava, ainda que maior do que seria adequado", afirma José Augusto de Castro, presidente da AEB (Associação de Comércio Exterior do Brasil). Segundo Castro, diante das tarifas mais altas a concorrentes, é possível que o "tarifaço" de Trump melhore a competitividade dos produtos brasileiros no mercado americano. Uma das possibilidades é as matrizes dos Estados Unidos importarem mais das filiais do Brasil.

O "tarifaço"

Segundo Trump, foi feito um cálculo médio de todos os valores cobrados, e esse número foi considerado para a taxa dos Estados Unidos. O Brasil será taxado em 10% em todos os produtos importados pelos EUA. Mas, ainda não ficou claro como ficará situação do aço, taxado em 25% no mês passado.

Após assinatura da ordem executiva e entender como será taxação, Brasil vai continuar negociação com Trump O encontro está previsto para semana que vem.