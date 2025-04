Schwarzenegger, Springsteen e mais: os novos bilionários da lista da Forbes

Já Schwarzenegger e Seinfeld contam com um patrimônio líquido de US$ 1,1 bilhão (R$ 6,26 bilhões) cada. O "Exterminador do Futuro" fez fortuna com mais de 50 filmes, mas também investe em imóveis, mercado de ações e empresas de capital privado. Já Seinfeld tem um acordo de US$ 500 milhões (R$ 2,84 bilhões) com a Netflix para a exibição de antigos episódios de sua sitcom, fora o que lucra com shows de standup e outros projetos.

Entre nomes de famosos um pouco menos célebres está o de Steve Ells. O fundador da rede de fast food mexicano Chipotle, uma das mais conhecidas do mundo, tem fortuna estimada em US$ 1 bilhão (R$ 5,69 bilhões).

Maioria dos novos bilionários não herdou fortuna

Os EUA têm o maior número de novos bilionários da lista, com 103 americanos estreando no ranking. Os dois mais ricos são mulheres: Marilyn Simons (US$ 31 bilhões, ou R$ 176,28 bilhões), viúva do lendário gestor de fundos Jim Simons, e Lyndal Stephes Greth (US$ 25,8 bilhões, ou R$ 146,71 bilhões), filha do magnata do petróleo Autry Stephens.

Quase 70% dos novos bilionários chegaram lá sozinhos e não herdaram fortuna. O mais rico "self-made man" a estrear na lista é o saudita Sulaiman Al Habib, de 71 anos, com US$ 10,9 bilhões (R$ 61,98 bilhões) de patrimônio líquido, dono de um grupo médico no Oriente Médio. Já o mais jovem bilionário que não é herdeiro é Alexandr Wang (US$ 2 bilhões, ou R$ 11,37 bilhões), de 28 anos, cofundador da Scale AI.

Apenas 15% dos novos bilionários na lista são mulheres. E, no caso delas, quase dois terços herdaram suas fortunas. A exceção mais rica é Barbara Banke, de 71 anos, que cofundou o rótulo de vinhos Jackson Family Wines.