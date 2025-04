'Dia da Libertação': Trump anuncia hoje tarifas a países e produtos

Quando as taxas começam a vigorar?

Segundo a Casa Branca, os valores serão cobrados imediatamente após o anúncio oficial de Trump. Há um evento previsto hoje para o Rose Garden, um dos jardins da sede do governo americano.

A decisão é definitiva?

Não necessariamente. Trump alterna o tom do discurso dependendo do dia. No último fim de semana, por exemplo, afirmou que "o mundo pode se surpreender" com as taxas e depois cogitou negociar com alguns parceiros a redução das tarifas.