Crédito do Trabalhador: Mais de R$ 3,3 bi foram emprestados em duas semanas

Balanço divulgado hoje pelo MTE (Ministério do Trabalho e Emprego) aponta que R$ 3,3 bilhões já foram emprestados por meio do programa Crédito do Trabalhador, que concede crédito usando como garantia o FGTS (Fundo de Garantia por Tempo de Serviço). São Paulo e Rio de Janeiro são os estados que registraram maior número de contratos fechados pelo programa, que ficou disponível em 21 de março.

O que aconteceu

532.743 contratos foram firmados até às 11h desta quinta-feira. Segundo o MTE, as parcelas médias ficaram em R$ 350,46, com prazo médio de 18 meses para pagamento.

São Paulo lidera as liberações do Crédito do Trabalhador, com 131.306 trabalhadores beneficiados e R$ 848,7 milhões concedidos. No Rio de Janeiro, 51.124 trabalhadores contrataram o consignado, totalizando R$ 270,2 milhões..