Apple puxa queda de techs, e Bolsas do mundo caem após 'tarifaço' de Trump

As Bolsas de Valores asiáticas fecharam em queda e as da União Europeia seguem no mesmo caminho após as tarifas de importação anunciadas ontem por Donald Trump. Nos EUA, os índices futuros de Wall Street recuam puxados pelas gigantes de tecnologia Apple, Microsoft e Nvidia.

O que aconteceu

Anuncio não foi recebido bem pelas Bolsas de Valores pelo mundo. Na Ásia, os mercados fecharam o dia em queda. Entre as baixas, o destaque fica por conta do Índice Nikkei 225, do Japão, que recuou 2,73%.

Bolsas chinesas recuaram em menor intensidade. A Xangai recuou 0,24% e o Índice CSI300, que reúne as maiores empresas listadas em Xangai e Shenzhen, caiu 0,59% e atingiu o patamar mais baixo em dois meses. Já índice Hang Seng, de Hong Kong, teve queda de 1,52%.