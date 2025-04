Dólar recua mais de 1% ante o real após 'tarifaço' de Donald Trump

Brasil vai absorver taxação mínima entre as anunciadas. "Para nós, foi bem menos pior", avalia Alison Correia, analista da Dom Investimentos ao comentar a tarifa de 10% para as vendas nacionais com destino aos EUA.

Na véspera, o dólar registrou variação positiva de 0,27%. A alta foi guiada pelas expectativas ocasionadas com o anúncio do "tarifaço", que aconteceu simultaneamente com o fechamento do mercado no Brasil.