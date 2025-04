IRPF 2025: Receita vai priorizar restituição para quem seguir esta regra

Além da versão para computadores, os contribuintes terão opções digitais como o e-CAC (Centro Virtual de Atendimento) e o aplicativo móvel, disponíveis a partir de 1º de abril. Essas alternativas permitem preencher e enviar a declaração de forma prática, mas possuem menos funcionalidades do que o programa completo.

Para preencher a declaração, basta acessar o site da Receita Federal, baixar a versão compatível com o sistema operacional (Windows, MacOS ou Linux) e seguir as instruções de instalação. Durante o processo, será necessário autenticar a identidade via conta Gov.br.

Para garantir que a declaração seja entregue sem erros, é fundamental revisar todas as informações antes do envio. A declaração pré-preenchida pode ajudar, mas é importante conferir se os dados estão corretos.

Outra recomendação é manter uma cópia de todos os documentos utilizados para evitar problemas em caso de auditoria. Seguir os prazos e as diretrizes da Receita Federal garante um processo tranquilo e sem complicações.