Motta confirma Lira como relator da isenção do IR para até R$ 5.000

O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB), confirmou nesta quinta-feira a escolha do ex-presidente da Casa Arthur Lira (PP-AL) para relator do projeto de isenção do imposto de renda da pessoa física para quem ganha até R$ 5.000 mensais.

"Anuncio que a Comissão Especial que vai analisar o projeto de lei de isenção do imposto de renda até R$5 mil será presidida pelo deputado Rubens Júnior (PT- MA). A relatoria do PL fica com o ex-presidente e deputado Arthur Lira (PP-AL)", escreveu Motta em sua conta no X.

A informação de que Lira deveria relatar a proposta foi antecipada à Reuters na quarta-feira por uma fonte com conhecimento do assunto.