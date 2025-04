Gramado prevê 700 mil pessoas e venda de 700 t de chocolate na Páscoa

O segundo, feito na segunda quinzena de fevereiro, foi uma collab inédita com a belga Peyo Company, trazendo Os Smurfs para sua linha de produtos nesta Páscoa.

Outro foco é uma programação artística no parque temático da marca, o Terra Mágica Florybal. Até o dia 30 de abril, o público será recebido no local por espetáculos musicais e teatrais temáticos.

Feriados e programação cultural

A expectativa para a Páscoa deste ano também tem a ver também com o calendário, com dois feriados (18 e 21 de abril), além da data ser celebrada um pouco mais tarde e o clima ameno. Com estes fatores, a projeção no aumento do fluxo turístico na região é positiva.

Segundo o presidente do Sindicato dos Hotéis, Bares e Restaurantes da serra gaúcha (Sindtur), Cláudio Souza, a ocupação hoteleira já está em 45%, com a previsão de 70% já na primeira semana de abril. Chama a atenção o interesse também de estrangeiros, com a presença de uruguaios.

Para gaúchos e turistas de outros Estados, vai o aviso: "Antecipem suas reservas. Desta forma é possível garantir não só onde ficar como as melhores tarifas. O mesmo vale para os restaurantes e as entradas de parques, pois a carga diária estará lotada", diz ele.