Fim do ESG? Mudança em certificado e Trump não 'rebaixam' sustentabilidade

Sustentabilidade é a palavra da vez

Pesquisa mostra que empresas estão divulgando ainda mais relatórios de sustentabilidade. Raphael Henrique, gerente regional para América Latina do Top Employers Institute, autoridade global de práticas de recursos humanos, cita os resultados do levantamento World of Work Trends 2025, que mostra um aumento de 7 pontos percentuais na quantidade de grandes empresas que divulgam indicadores sociais e ambientais em comparação com o ano passado, saltando de 74% para 81% em 2025. "A decisão do CFA Institute reflete uma tendência observada principalmente nos mercados anglo-saxões, onde a sigla ESG tem sido questionada. No entanto, isso não significa que os princípios por trás do ESG estejam perdendo relevância", afirma.

Sustentabilidade é um termo falado desde os anos 1980, enquanto "ESG" foi criado pelo mercado financeiro para ser focado exclusivamente em métricas. É o que explica Liana Peçanha, professora doutora dos cursos de Administração, Marketing e Ciências Econômicas da Universidade Anhembi-Morumbi. Ela pondera que o termo é criticado na Europa e nos Estados Unidos porque nunca houve uma preocupação de fato com o que significado das ações, e que isso pode ter banalizado o termo. "Essas empresas priorizam a conformidade em detrimento do que seria realmente o ESG autêntico, aquele que, quando nasceu, pensava em medir de fato uma cultura conduta corporativa", afirma.

Professora concorda que "banalização" do termo também pode chegar ao Brasil, e que é possível que o "ESG" deixe de ser falado. Peçanha, inclusive, é um exemplo: ela não está mais usando a sigla nos projetos que cria, e preferiu adotar a palavra "sustentabilidade". "Porque eu sei que, nós vamos brevemente, tudo que está fora do país é com acaba sendo incorporado aqui, então futuramente nós também teremos essa palavra em desuso", responde. Mas isso não impede de continuar seguindo as práticas sociais, ambientais e governamentais.

Geração Z pede mais resultados

Novas gerações pressionam por maior transparência e responsabilidade corporativa, segundo a pesquisa. Geração Z tem participação fundamental nisso, conforme disse Raphael Henrique, da Top Employers Institute. Além disso, os dados mostram a crescente integração da sustentabilidade em processos de RH (Recursos Humanos), como gestão de desempenho (+4 p.p. em comparação à pesquisa realizada no ano passado) e reconhecimento (+2 p.p.).