Por que Lesoto e São Pedro e Miquelão receberam maiores tarifas de Trump?

Americanos teriam usado uma fórmula aparentemente complexa para calcular as taxas. A tarifa de cada país foi obtida assim: o valor do déficit comercial dos EUA com aquele país foi dividido pelo total de produtos importados de lá e, depois, dividido por dois. Por exemplo, os EUA compram mais produtos chineses do que vendem a eles - são US$ 440 bilhões em importações e um déficit de US$ 295 bilhões. Ao dividir 295 por 440, eles obtêm 67%. Este número dividido por dois dá a tarifa imposta à China: 34%.

Fórmula usada por Trump para calcular as tarifas de cada país Imagem: Reprodução/Office of the United States Trade Representative

Trump estabeleceu uma tarifa mínima de 10%. O governo dos EUA justificou que "valores mínimos mais altos fossem necessários para limitar a heterogeneidade nas taxas e reduzir transbordo". Foi cobrado um mínimo "médio" de diversos países para evitar a transferência de carga de um meio para o outro, com diferentes paradas no caminho, o que poderia criar um corredor de importações que entrassem nos EUA passando por um último país cujas tarifas eram menores - burlando o esquema tributário americano.

Isso significa que tarifas não são recíprocas, como Trump diz. Os EUA não têm déficit comercial com o Reino Unido atualmente, mas a terra do rei Charles recebeu 10% de tarifas em seus produtos, assim como o Brasil. Mais de cem países foram taxados no pacote de ontem. O presidente americano ainda apontou que o Brasil impõe 10% de taxas a produtos americanos, mas a média apurada pelo UOL é de 2,7%.

Economistas consideram o cálculo "sem sentido". Especialistas ouvidos pela reportagem apontaram discrepância nos quadros apresentados por Trump durante a assinatura do pacote tarifário e questionaram a efetividade da estratégia.