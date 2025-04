Squad Nossa: UOL apresenta novo time de criadores de conteúdo de lifestyle

Cada um a seu estilo próprio, eles comandarão quadros e programas que você pode acompanhar no Instagram de Nossa, no UOL Flash e nas demais redes sociais do canal de lifestyle, como o TikTok.

Vale desde rodar São Paulo em busca do melhor "podrão" da cidade, missão dada ao chef Lierson; contar aquelas curiosidades que quase ninguém sabe sobre marcas, destinos e comidas típicas — no quadro "Senta que lá vem história", com Marê Sanz; ou, desde sua casa no Cerrado, criar receitas embaladas por música para o "Coma lá em casa", comandado pelo casal Esdras e Mariana.

E tem muito mais! Confira que faz parte do Squad Nossa:

Gastronomia para todos os gostos

Mari e Esdras, do "Coma lá em Casa" Imagem: Nossa/UOL