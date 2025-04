Após retaliação da China, Bolsas mundiais ampliam perdas; Itália derrete 7%

Mercados da Europa derretem mais de 5%. As perdas atingem os índices de todas as nações do Velho Continente, com destaques negativos para as Bolsas da Áustria, com perdas acima de 6% e Itália, com 7%. O Euro Stoxx 50, que reúne as principais empresas da Zona do Euro, desaba mais de 4%.

Grupos bancários guiam as perdas do pregão. Com baixas superiores a 8%, as ações do BBVA, Santander e Intesa lideravam as baixas do Euro Stoxx 50 por volta das 9h. A movimentação acompanha a queda dos bancos grandes bancos japoneses. Somente nesta sessão, Sumitomo Mitsui Financial Group, Mitsubishi UFJ Financial Group e Mizuho Financial Group derreteram, 8,03%, 8,48% e 11,24%, respectivamente.

Movimentos refletem retaliação anunciada pela China. Mesmo com o feriado local, o governo asiático decidiu pela imposição de tarifas retaliatórias de 34% sobre todos os bens importados dos Estados Unidos.

Retaliação agrava o temor por uma recessão global. Com o agravamento da guerra comercial, os agentes financeiros temem que a guerra tarifária prejudique a produção de bens e serviços em todas as nações.

Moedas perdem força contra o dólar

Mercado cambial recompõe a valorização do dólar. Após forte queda em relação aos pares globais na véspera, a moeda norte-americana apresenta resiliência. O euro, da União Europeia, recua 0,24% ante o dólar.