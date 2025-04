Caixa já deu início aos pagamentos do PIS 2025; veja calendário de abril

O valor a ser recebido varia conforme o período trabalhado no ano-base, sendo calculado com base no salário mínimo vigente no momento do pagamento. Em 2025, o piso será de R$ 1.518.

Os trabalhadores já podem verificar se têm direito ao benefício. A consulta pode ser feita por meio da Carteira de Trabalho Digital, do portal Gov.br, pelo telefone 158 (Central de Atendimento Alô Trabalho, chamada gratuita) ou presencialmente nas Superintendências Regionais do Trabalho.

Quem possui conta corrente ou poupança na Caixa receberá o crédito automaticamente. No caso de clientes do Banco do Brasil, a prioridade será para depósitos em conta, transferências via PIX, TED ou saques presenciais nas agências. Os demais trabalhadores terão o valor disponibilizado na Poupança Social Digital, aberta de forma automática pela Caixa.

Segundo estimativas do governo federal, cerca de 25,8 milhões de pessoas serão beneficiadas, com um total de R$ 30,7 bilhões em repasses.