Como saber número do PIS pelo CPF: veja 8 maneiras diferentes

Faça o login no aplicativo com sua conta Gov.br, usando o seu CPF. Caso não tenha, crie um novo cadastro. Após entrar no aplicativo, clique na opção "Contratos" para visualizar seus registros na carteira de trabalho.

Em frente ao nome da sua empresa atual, clique no botão de mais informações, identificado por "+". Ali estão os dados do seu contrato atual de trabalho, além do número do PIS/Pasep.

Pelo aplicativo FGTS

Assim como na Carteira de Trabalho Digital, é possível conferir o número do seu PIS dentro de um dos contratos registrados no aplicativo do FGTS. Baixe o app na loja de aplicativos do seu celular (disponível para iOS e Android).

Entre no app, informe seu CPF e clique em Próximo. Caso não tenha cadastro, siga as etapas para cadastramento de usuário, informe os dados solicitados e crie uma senha de acesso. Um email de verificação e instruções para ativar a conta será encaminhado a você.

Após a etapa de verificação, entre novamente no aplicativo e faça o acesso com a senha criada. O app ainda pode solicitar a confirmação de outros dados, como CEP ou número de celular. Aceite os termos do Contrato de Prestação de Serviços ao Cidadão.