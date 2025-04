Fila aposta em Manu Cit e manutenção do athleisure para crescer no mercado

Nos últimos anos, a Fila realizou parcerias com marcas como Arezzo, New Era e até mesmo com o Burger King. Agora, a empresa pretende diminuir o número de collabs e investir em parcerias estratégicas, que buscam potencializar seus lançamentos e alcançar novos públicos.

No mês passado, por exemplo, a marca lançou sua mais nova coleção com a modelo Hailey Bieber. Por aqui, a novidade é o acordo com a influenciadora Manuela Cit, criadora de conteúdo do universo running. Manu será a embaixadora do Speedzone 2025, modelo carro-chefe da marca para os amantes da corrida de rua.

O lançamento faz parte do 'Fila For Running', movimento da marca que pretende estimular a 'corrida como arte'. Para entender os próximos passos da marca, UOL Mídia e Marketing conversou com Patrícia Calixto, diretora de marca da Fila. Confira: